В многоэтажном доме Киселевска произошел очередной прорыв кипятка

Жители Киселевска в местном паблике опубликовали видео и фото, на которых зафиксированы последствия очередного прорыва трубы. Из потолка в подъезде льется кипяток. В комментариях жильцы сообщают, что на проблему не реагирует ни одна из коммунальных служб, сообщает sibdepo.ru .

Небольшой водопад из кипятка образовался в подъезде многоэтажного дома. Вода стекает на пол, образовываются лужи. На фотографиях видно, как вода стекает по ступенькам лестницы на первый этаж. На стенах остались мокрые пятна. Один из жильцов дома сообщил, что местные жители обращались в службу ЖКХ Киселевска и ГЖИ Кемеровской области. Также связывались с представителями управляющей компании.

«А «воз и ныне там», — сказано в сообщении паблика «Мой Киселевск»

Представитель местной администрации ответил на сообщение. Он написал, что местная власть обязует управляющую компанию в срок до 29 июля решить проблему. Городские власти намерены контролировать ликвидацию всех последствий.

Ранее мы сообщали, что неизвестный перекрыл задвижку на трубопроводе «Дон — Донбасс», чем поставил под угрозу подачу воды во все города ДНР.