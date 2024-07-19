Неизвестный перекрыл подачу воды в ДНР

Донецкая народная республика (ДНР) оказалась без воды. Неизвестный перекрыл задвижку на трубопроводе «Дон — Донбасс», из-за чего в российский регион перестала поступать вода, пишет «База».

По информации источника, прорыв произошел еще 17 июля на территории Ростовской области в районе хутора Едуш. Неизвестный отломал штурвал и перекрыл задвижку. Из-за этого на трубопроводе произошел гидроудар, а сам он разорвался в самом уязвимом месте.

Отмечается, что об аварии узнали из-за показателей системы: сначала на экранах отобразилось резкое поднятие давления, затем — оно резко упало.

Источники отмечают, что единой версии произошедшего пока нет. Специалисты рассматривают одну из причин аварии, связанную с диверсией. По второй версии, задвижку мог перекрыть знающий человек, который, по всей вероятности, ранее работал с трубопроводом или участвовал в его строительстве. Отмечается, что таким образом отомстить руководство мог кто-то, кому ранее не заплатили за проделанную на объекте работу.

«База» пишет, что специалисты уже приступили к починке трубопровода. Пока установить, сколько времени займут ремонтные работы, сложно. Отмечается, что трубопровод полностью обеспечивает водой ДНР и Донецк. Пока в городе и населенных пунктах республики есть определенный запас воды, однако хватит ли его надолго, неизвестно.

Ранее мы сообщали, что ФСБ предотвратили теракт на автовокзале в Ессентуках.