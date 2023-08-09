В Молдавии намерены закрыть центры временного размещения украинских беженцев

В эфире местного телеканала министр труда и социальной защиты республики Алексей Бузу объяснил, что изначально центры создавали как временное пристанище беженцев. Это не означает, что власти намерены выселить людей на улицу, отмечает Алексей Бузу. Просто правительство заинтересовано, чтобы граждане Украины быстрее адаптировались и вливались в молдавское общество. В настоящее время в стране проживает около 80 тысяч беженцев. Примерно десять тысяч человек запросили в стране убежище. Многие находились на территории Молдавии временно. Позже они отправились в другие страны ЕС.

Всего на территории Молдавии было открыто 50 центров, в которых размещают беженцев из Украины. Финансируют организации западные союзники Украины.