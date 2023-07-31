В Молдавии продлен режим ЧП на 60 дней

Премьер Молдавии Дорина Речана обратилась к правительству с предложением продлить действие ЧП на 60 дней в связи с ситуацией на Украине. Депутаты одобрили инициативу на голосовании, сообщает ТАСС .

Решение вступает в силу с 3 августа. В состав парламента входит 101 человек. «За» проголосовало 55 депутатов. Спикер законодательного органа Игорь Гросу отметил, что представители оппозиционной партии не поддерживают данное решение. Они всем составом покинули зал заседаний в знак протеста.

Режим ЧП изначально вводили из-за перебоев в поставках газа, но позже регулярно продлевали сроком на 60 дней из-за вооруженного конфликта на Украине. Спикер Игорь Гросу отметил, что запланированные на 5 ноября местные выборы пройдут в штатном режиме, несмотря на действие ЧП. Все, что было принято ранее в рамках действия чрезвычайного положения, остается неизменным: специализированная комиссия вправе принимать экстренные решения, издавать распоряжения, контролировать работу СМИ и координировать работу, как предприятий, так и физических лиц.