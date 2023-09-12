В Московской области начали работу фандоматы: эксперты оценили инициативу властей

В Москве и Подмосковье стартовал пилотным проект с фандоматами, цель которого – приучить людей сортировать мусор и осознавать, что некоторые материалы можно использовать повторно, сообщает newizv.ru .

Основная задача нового проекта – защитить окружающую среду от вредных веществ, которые вырабатываются при сгорании некоторых материалов. Второй важный момент – обезопасить почву от материалов, которые не перегнивают, а годами лишь накапливаются.

Идея простая – житель Подмосковья «отдает» фандомату вторсырье, а взамен получает ряд преимуществ: скидки на коммунальные услуги и баллы, которые можно перечислить в благотворительный фонд или же потратить в партнерских магазинах. На текущий момент к проекту присоединилось 43 тысячи человек.

Эколог Илья Рыбальченко высказал мнение, что инициатива будет эффективной, особенно если расширить проект за рамки бытовых потребностей населения.

«Давайте будем честны, если речь идет об огромном количестве, к примеру, укрывного пластикового материала, который скапливается осенью на полях в фермерских хозяйствах, то ни в один фандомат огромные рулоны не засунешь. Но если речь идет о бытовой пластиковой упаковке или бутылке — то дело это, безусловно, полезное», - считает эколог Илья Рыбальченко

Автор материала отмечает, что правительство инициировало ряд программ, чтобы освободить население от уплаты вывоза мусора, но пока все остается в теории. Нет гарантии, что фандоматы существенно изменят ситуацию.

«Мало верится даже в то, что собранное одним конкретным фандоматом вторсырье окупает расходы на производство, установку, техническое и программное обслуживание этого самого фандомата (в них вмонтированы долгие мощные процессоры)», - пишет издание «Новые Известия»

Положительный эффект будет заметен, если внедрить проект во всех городах России.