В Москве по обвинению в мошенничестве задержан проректор РАНХиГС
Фото: [Социальные сети]
В Москве задержали проректора РАНХиГС Максима Назарова, которого обвиняют в мошенничестве, пишет издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на собственные источники. Причина задержания – обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников из Минобрнауки.
Сразу после задержания, которое согласно данным СМИ произошло 27 июня, Максима Назарова поместили для временного пребывания в изолятор. 29 июня Тверским судом г. Москвы была избрана мера пресечения. По предварительной информации, Максима Назарова могут приговорить к 10 лет колонии.
Сообщается, что Максиму Назарову суд запретил определенные действия: пользование интернетом и мобильной связью. Также недопустимо общение с сотрудниками из Минобрнауки и коллегами из РАНХиГС.