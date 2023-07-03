В Москве по обвинению в мошенничестве задержан проректор РАНХиГС

В Москве задержали проректора РАНХиГС Максима Назарова, которого обвиняют в мошенничестве, пишет издание « Вечерняя Москва » со ссылкой на собственные источники. Причина задержания – обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников из Минобрнауки.

Сразу после задержания, которое согласно данным СМИ произошло 27 июня, Максима Назарова поместили для временного пребывания в изолятор. 29 июня Тверским судом г. Москвы была избрана мера пресечения. По предварительной информации, Максима Назарова могут приговорить к 10 лет колонии.

Сообщается, что Максиму Назарову суд запретил определенные действия: пользование интернетом и мобильной связью. Также недопустимо общение с сотрудниками из Минобрнауки и коллегами из РАНХиГС.