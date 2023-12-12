В Москве по-прежнему продают книги Быкова*, который критикует жителей России и СВО

Книги писателя Дмитрия Быкова*, который заявлял о готовности отправить деньги от проданных работ для помощи ВСУ, остаются доступными для приобретения в книжных магазинах Москвы, пишет интернет-издание «Абзац» . Купить книгу легко как в книжном столичном магазине, так и на онлайн-платформах.

Представители «Читай-города» не отрицают, что в их сети можно приобрести книги автора, который открыто поддерживает украинцев и критикует Россию и ее жителей. Все книги в магазинах данной сети помечены знаком, что они написаны иноагентом.

Представители «Читай-города» не смогли предоставить данные о количестве проданных экземпляров. Известно, что книги можно приобрести в шести московских магазинах сети.

В интернет-магазине «Лабиринт» книги приобретают часто. На данный момент ни один из покупателей не обратился с жалобой, что в магазине присутствуют работы иноагента.

В «Книжном лабиринте» покупатель вправе выбрать книгу данного писателя. Продавец одного из магазинов данной сети отметил, что никто не будет выслеживать, кто именно приобрел книгу.

В магазине «Москва» корреспондент «Абзаца» на прилавках лично увидел книги Дмитрия Быкова*. Насколько они остаются востребованными, в магазине не рассказали.

Вывод: приобрести книги писателя, который открыто критикует СВО, в Москве не составит труда. Исключением стали две сети магазинов, администрация которых приняла решение об изъятии книг из продажи. Это «Библио-Глобус» и «Московский дом книги».

Дмитрий Быков* проживает за границей, но не исключает своего возвращения в РФ. Осенью он написал книгу о героизме украинского президента Владимира Зеленского.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.