В Москве состоится торжественное празднование 100-летия отечественного волейбола

В 25 городах России состоится фестиваль «От Камчатки до Калининграда», приуроченный 100-летию отечественного волейбола. Профессиональных спортсменов и просто любителей любой разновидности волейбола, фанатов и болельщиков ждут концерты, игры, квесты, матчи звезд.

Масштабное празднование пройдет также и в Москве на территории Музея Москвы с 29 по 30 июля. Мероприятие организовано Московской федерацией волейбола. Запланированы мастер-классы, подготовленные звездами волейбола. Пройдут матчи с участием известных блогеров и актеров. У присутствующих будет возможность выиграть памятные призы в увлекательных конкурсах и стать зрителями праздничного концерта.

Главным мероприятием станет акция «100 партий», в рамках которой на протяжении 29 и 30 июля среди участников фестиваля будет разыграно 100 партий. Всем, кто посетит мероприятие, продемонстрируют мяч «Волар». Особенность спортивного инвентаря в том, что он создан отечественными производителями без использования иностранного сырья.

Первый вице-президент МФВ Егор Ноздрин выразил уверенность, что в России есть много талантливых спортсменов с большими перспективами.

«29 и 30 июля приглашаем всех на большой волейбольный праздник, посвящённый 100-летию отечественного волейбола. Фестиваль волейбола «От Камчатки до Калининграда» пройдёт на территории Музея Москвы при поддержке Правительства Москвы, Департамента спорта города Москвы, Московской федерации волейбола и Всероссийской федерации волейбола. Москвичи и гости города смогут пообщаться с легендами российского волейбола, насладиться запланированными матчами и попробовать свои силы в любимой игре. Московская федерация волейбола запланировала много сюрпризов, поэтому ждем всех на мероприятии» - отметил первый вице-президент МФВ Егор Ноздрин.

Ранее организовать праздничные мероприятия поручил президент Владимир Путин. Точкой отсчета зарождения считается 28 июля 1923 года, когда в Москве состоялся первый товарищеский матч волейболистов.