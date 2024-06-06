В Москве требуют закрасить граффити с погибшим военным СВО из-за жалобы горожанина

Вдова военнослужащего Елена Семенова рассказала « Ридусу », что граффити с ее погибшим в зоне СВО супругом хотят закрасить по требованию одного из жильцов соседнего дома. Другие рисунки на близрасположенных зданиях ему не мешают.

Граффити нанесено на нежилом доме в Сокольниках. На нем изображен боец подразделения «Эспаньола» Николай Семенов. Закрасить рисунок намерены представители Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) из-за жалобы одного из местных жителей. Полгода назад уже поступило подобное прошение с требованием закрасить стену. Тогда конфликт удалось решить.

«На других зданиях тоже есть разные граффити, но они не беспокоят скандалиста из Сокольников. Его беспокоит именно граффити с Николаем. Очень неприятная история. Кто-то, получается, составил донос», — рассказала вдова Николая Семенова в интервью «Ридусу».

Вдова рассказала, что намерена создать петицию. Близкие ее уже поддержали. Елена Семенова надеется, что и общественность станет на ее сторону. Требование петиции — не допустить закрашивания граффити на здании, расположенном на 3-й Рыбинской улице.

Спикер рассказала, что Николай жил в Сокольниках. Многие москвичи знали его лично. Жалоба поступила от единственного человека, а не коллективно. Это главный факт, который вдова намерена использовать в борьбе за граффити.

Николай погиб 6 мая 2023 года. В ходе боя под Угледаром он получил тяжелое ранение. Перед смертью военный СВО нескольких дней пробыл в коме. Сослуживцы рассказали, что он был настоящим героем.

Ранее мы сообщали, что неизвестные нанесли большие граффити на модульные укрытия в Белгороде, что может препятствовать быстрому ориентированию горожан во время обстрела ВСУ.