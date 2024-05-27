Неизвестные нанесли большие граффити на модульные укрытия в Белгороде
Фото: [pxhere.com]
В Белгороде на модульные укрытия нанесли большие граффити, которые перекрывают надпись «укрытие», сообщает ИА «Бел.Ру».
Граффити появились на модульных конструкциях, расположенных вблизи остановочных комплексов. Ранее подобные инциденты уже происходили. Так, полиция нашла человека, который разрисовал укрытие, расположенное вблизи крупного отделения почты. Им оказался 24-летний белгородец.
В мэрии редакции уже пояснили, что выступают против нанесения рисунков на укрытия. Помещения должны выполнять одну роль — позволить горожанам укрыться в момент атак ВСУ. На зданиях должна быть четко виднеться написанная большими и яркими буквами надпись «укрытие». Важно, чтобы в состояние хаоса человек мог быстро найти укрытие и переждать вражеский обстрел.
Редакция пришла к мнению, что новые граффити не могли быть согласованы с местной администрацией. Неизвестный или же групп лиц нанесли их самостоятельно, не получив разрешения белгородских властей.
Ранее в городе рассказывали о другой деликатной проблеме. Некоторые белгородцы превратили модульные конструкции в общественный туалет.
Ранее мы сообщали, как жительница Белгорода Элеонора Войтехович не запаниковала в свой первый рабочий день и вывела людей укрытие во время обстрела города.