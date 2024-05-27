Неизвестные нанесли большие граффити на модульные укрытия в Белгороде

В Белгороде на модульные укрытия нанесли большие граффити, которые перекрывают надпись «укрытие», сообщает ИА «Бел.Ру» .

Граффити появились на модульных конструкциях, расположенных вблизи остановочных комплексов. Ранее подобные инциденты уже происходили. Так, полиция нашла человека, который разрисовал укрытие, расположенное вблизи крупного отделения почты. Им оказался 24-летний белгородец.

В мэрии редакции уже пояснили, что выступают против нанесения рисунков на укрытия. Помещения должны выполнять одну роль — позволить горожанам укрыться в момент атак ВСУ. На зданиях должна быть четко виднеться написанная большими и яркими буквами надпись «укрытие». Важно, чтобы в состояние хаоса человек мог быстро найти укрытие и переждать вражеский обстрел.

Редакция пришла к мнению, что новые граффити не могли быть согласованы с местной администрацией. Неизвестный или же групп лиц нанесли их самостоятельно, не получив разрешения белгородских властей.

Ранее в городе рассказывали о другой деликатной проблеме. Некоторые белгородцы превратили модульные конструкции в общественный туалет.

Ранее мы сообщали, как жительница Белгорода Элеонора Войтехович не запаниковала в свой первый рабочий день и вывела людей укрытие во время обстрела города.