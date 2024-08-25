В Москве задержали мужчину, выбросившего из окна женщину с малолетним ребенком

В воскресенье, 25 августа, в Москве задержали мужчину, который забаррикадировался в своей квартире. Предположительно, перед этим он выбросил из окна женщину и ребенка 2023 года рождения, сообщил официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы.

Женщина 1988 г.р. и ее малолетний сын погибли. Их тела были обнаружены вблизи жилого дома на ул. Красноказарменная. Мужчина находился в квартире. Он забаррикадировался и не открывал дверь сотрудникам правоохранительных органов.

Задержанному оказали первую медицинскую помощь. Его доставят в следственный комитет для проведения следственных действий, сообщил телеграм-канал «Столичный СК». Правоохранительные органы проинформировали ТАСС, что операцию по захвату мужчины проводили сотрудники Росгвардии, его личность установлена. Однако уточняющих деталей не предоставили. SHOT сообщил, что в Москве задержали 39-летнего сотрудника ЦБ РФ Александра Липатова.

«Погибшие — его 36-летняя супруга Милена, с которой они прожили в браке около трех лет, и их маленькая дочь. Мужчина ранее проживал в Барнауле», — сообщил SHOT.

Инцидент произошел утром 25 августа. Из окна 16 этажа жилого дома в ЖК «Лефортово парк» выпали женщина и ребенок. Предположительно, их сбросил находившийся в квартире мужчина. Очевидцы сообщили, что после этого он выбрасывал из окна различные предметы: подушку, технику, коробки, плед, тетради. Затем он некоторое время простоял голым на подоконнике.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске рабочие спасли малыша, который мог выпасть из окна.