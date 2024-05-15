В Москве задержали жителя Калининграда, который украл у пенсионера 2 млн рублей

В Москве кузбасские полицейские задержали одного из мошенников, который участвовал в похищении денег у россиян, сообщает sibdepo.ru .

В преступном сговоре участвовало несколько человек. В полицию обратился 70-летний новокузнечанин. В ходе выяснения всех деталей дела выяснилось, что таким же образом обманулись еще четверых россиян.

Пенсионеру сначала позвонил человек, который представился сотрудником сотовой компании. Он предложил в телефонном режиме продлить действие номера. Мужчина согласился и передал паспортные данные.

На следующий день пенсионеру позвонил аферист, который в этот раз представился сотрудником банка. Он проинформировал, что в прошлый раз с мужчиной связывались мошенники. Теперь, имея его паспортные данные, они пытаются снять наличные с банковского счета.

«Для сохранения средств собеседник посоветовал снять сбережения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

Третий мошенник сообщил, что он работает в полиции. Аферист заявил, что среди сотрудников банка есть злоумышленник, который хочет украсть деньги пенсионера. Мужчине рекомендовали снять деньги и передать их курьером. Они станут вещественным доказательством.

«Пожилой новокузнечанин поверил в сказанное и передал курьеру свои сбережения в сумме 2 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

После этого с мужчиной еще на протяжении 10 дней связывались аферисты, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказывали о ходе расследования.

В настоящее время удалось задержать курьера, которому передали деньги. Им оказался 19-летний уроженец Калининграда, который проживал в Москве. Работу он нашел через интернет. Требовалось вылететь из Москвы в Новокузнецк, забрать у пенсионера деньги, вернуться в столицу, перевести их в криптовалюту и отправить на указанный счет. Ему обещали заплатить 15 тысяч рублей. Против него возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, могут ли злоумышленники украсть средства с заблокированной карты.