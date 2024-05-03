Экономист Разуваев пояснил, могут ли злоумышленники украсть средства с заблокированной карты

В Роскачестве рассказали о новом методе кражи денег у граждан РФ, то есть теперь аферисты могут списать деньги с заблокированной карты. Финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал, действительно ли на данный момент блокировка карты не помогает от кражи денежных средств. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы и начинают совершать переводы, однако с заблокированной банковской карты украсть деньги невозможно, если у мошенника отсутствует доступ к личному кабинету, поэтому наиболее действенный метод спасти свои средства при утере карты — это ее блокировка.

Эксперт добавил, что украсть средства с банковской карты подобным образом можно только при посещении злоумышленником отделения банка с паспортом, тем не менее в данном случае риск также невелик, поскольку паспорта тщательно проверяются. К тому же если афериста поймают с чужим документом, ему грозит уголовное преследование.

По его мнению, несмотря на то что мошеннические схемы похищения денежных средств постоянно совершенствуются, блокировка карты остается одним из наиболее действенных методов уберечь себя от кражи финансов.