В мусорном пакете на свалку: Житель Челябинска хотел избавиться от ребенка сожительницы

В Челябинске в мае 2023 года жители города обнаружили возле местной свалки мусорный пакет, в котором лежал новорожденный ребенок. Люди вызвали скорую помощь. Ребенка забрали и госпитализировали. Началось следствие.

Выяснилось, что 37-летний житель Челябинска, находясь в нетрезвом состоянии, положил в пакет новорожденного ребенка и выкинул на специально отведенное место для сбора мусора. Отцом малышу он не является. Ребенка родила его сожительница, и малыш очень мешал новому возлюбленному. Мужчина не имеет определенного места жительства и постоянной работы. Нет и отношений, в которых он был бы официальным мужем.

Суд предположил, что подозреваемый может покинуть город во время расследования и скрыться от правоохранительных органов. Было принято решение об удержании его под стражей. Решение пытались обжаловать, но областной суд оставил прежнее заключение без изменения.