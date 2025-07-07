В музее-заповеднике «Томская Писаница» кузбассовцы прыгали через костер

По информации издания, древний славянский праздник позволяет человеку освободиться от груза неудач, которые накопились за год. Массовые гуляния начались вечером 5 июля. На мероприятие прибыли жители из разных населенных пунктов региона. Для гостей провели местер-классы, в том числе по изготовлению оберегов, и открыли ремесленные дворики. На фоне играла музыка. Гости наряжались в народные костюмы. На головах девушек виднелись венки из цветов.

По данным издания, древние поверья гласят, что огонь забирает негативную энергию. В ночь на Ивана Купалу принято прыгать через костер. Приобщиться к традиции мог каждый желающий гость мероприятия. Вечером на сцене появились фольклорные коллективы. Во время пауз организовывали коллективные игры. Например, пройти с завязанными глазами по красной нити.

По информации издания, финальным мероприятием стало огненное шоу. На улице уже было темно. Мастера выполняли необычные трюки. После посреди поля запалили костер, который был в несколько раз выше собравшейся вокруг толпы.

«А после этого столба света на земле вспышки появляются и в небе — это вспышки фейерверка, любимого всеми гостя на каждом празднике. И завершает день последний, но очень важный обряд — пускание венков по Томи», — отмечено в материале «Сибдепо».

Популярные вопросы и детальные ответы об Иване Купале можно найти в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».