В МВД назвали виновника ДТП с участием сгоревшего рейсового автобуса и фуры

Согласной предварительной версии, ДТП под Краснодаром, в результате которого загорелся рейсовый автобус с пассажирами и фура, спровоцировал водитель грузовика, сообщил официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Предварительно установлено, что водитель фуры по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. Оба транспортные средства загорелись. Информация о ДТП поступила в полицию в 19.45 воскресенья, 29 сентября.

Водитель фуры погиб. На данный момент его личность не установлена. Сотрудники правоохранительных органов работают в данном направлении. Место, где произошла трагедия, перекрыто. Водители объезжают участок трассы через станицу Старокорсунскую.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что самая тяжелая травма — перелом ключицы. Все остальные травмы незначительные. На место происшествия прибыли 12 машин скорой помощи. В муниципальном центре управления Краснодара проинформировали, что число пострадавших в аварии возросло до 25. В центре отметили, что информация будет еще уточняться.

Ранее сообщалось, что автобус с 49-ю пассажирами столкнулся с фурой и загорелся на трассе в Краснодарском крае.