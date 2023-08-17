В МВД по Татарстану отрицают избиение молодого человека за съемку работы сотрудников

В Нижнекамске произошел инцидент, участники которого делятся своей версией происходящего. Молодой человек утверждает, что его беспричинно били сотрудники правоохранительных органов. В МВД по Татарстану информацию отрицают, сообщает inkazan.ru .

Житель в Нижнекамска в интернет-мессенджере рассказал, как ночью пошел в магазин. Он стал свидетелем, как полицейские стояли возле пары и вели себя агрессивно. Молодой человек начал снимать на видео неправомерные действия сотрудников. Это стало поводом его избиения дубинками. Также полицейские воспользовались перцовым баллончиком и отвезли молодого человека в наркологию. Мужчина утверждает, что позже он был помещен в отделение, где стал свидетелем жестокого избиения другого задержанного.

В МВД по Татарстану рассказали, что произошло ночью, 15 августа, в Нижнекамске. Поступила информация, что жители распивают спиртные напитки и мешают горожанам. Патрульные выехали. Мужчина и трое девушек находились в состоянии алкогольного опьянения. На просьбу полицейских не пить, отреагировали негативно. Одна из девушек ударила сотрудника полиции. В момент задержания в ситуацию вмешался житель города. Ему объяснили, что не стоит мешать сотрудникам. Но молодой человек вел агрессивно. Тогда по отношению к нему применили спецсредства и физическую силу.

В МВД проинформировали, что в крови всех четырех задержанных обнаружили следы алкоголя. Суд уже вынес наказание – штраф. Информация, которую местный житель распространил в социальных сетях, не соответствует действительности. Он не имел права препятствовать законному задержанию.