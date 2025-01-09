В МВД предупредили о двух схемах доступа мошенников к «Госуслугам»

В пресс-центре МВД назвали две схемы, которые мошенники применяют для входа в личный кабинет «Госуслуг», сообщил ТАСС. В ведомстве призвали россиян быть бдительными и пояснили, как распознать мошеннические действия.

По данным МВД, первая схема мошенничества связана со звонками от имени операторов связи. Аферисты сообщают о необходимости продления договора на обслуживание абонентского номера. Россиянину предлагают продиктовать код, который поступит на номер телефона. В МВД пояснили, что благодаря персональному коду злоумышленники заходят в личный кабинет и меняют пароль.

«В поле подсказки к контрольному слову пишет: «Ваш аккаунт заблокирован, позвоните по указанному номеру», — пояснили в МВД.

По данным МВД, мошенники указывают необходимый им номер. Собственник аккаунта не подозревает о подмене и обращается по предложенному номеру. В итоге ему рекомендуют перевести деньги на «безопасный счет». Аферисты убеждают россиян, что кто-то пытается оформить на их данные кредиты. Либо находят другие причины, по которым деньги могут быть в опасности.

Согласно данным МВД, вторая распространенная схема мошенничества — кража денежных средств под предлогом перевыпуска абонентского номера.

«Устанавливается привязанный к учетной записи ЕСИА абонентский номер, которым перестал пользоваться владелец и который выставлен оператором связи на повторную реализацию. Такой абонентский номер регистрируется на нового владельца. Далее на сайте портала госуслуг осуществляется восстановление пароля к учетной записи путем ввода одноразового кода, поступающего на абонентский номер», — рассказали в МВД.

В пресс-центре МВД пояснили, что мошенники получают возможность оформлять микро-займы, заказывать справки 2-НДФЛ и дополнительные абонентские номера, подписывать договоры при помощи электронной подписи.

Ранее сообщалось, что МВД раскрыло максимальное количество мошеннических звонков россиянам в день.