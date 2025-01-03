МВД раскрыло максимальное количество мошеннических звонков россиянам в день
МВД: ежедневно мошенники совершают около 20 млн звонков россиянам
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Министерство внутренних дел (МВД) России обнародовало данные о мошенниках, активно действующих на территории страны.
В эфире телеканала «Россия 24» заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов рассказал, что каждый день преступники совершают около 20 млн звонков россиянам, пытаясь завладеть их деньгами и личными данными. Однако лишь около тысячи из этих звонков приводят к успешным мошенническим схемам, что указывает на низкий процент срабатывания — всего 0,005%.
Несмотря на малую вероятность успешного мошенничества, Филиппов подчеркнул, что ущерб от таких звонков оказывается колоссальным для жертв. Аферисты используют различные схемы, чтобы обмануть граждан, и продолжительное время остаются угрозой для населения.
Параллельно с борьбой с мошенничеством, МВД проводит расследование уголовных дел против 29 колл-центров, из которых часть была обнаружена на территории России. Ведомство призывает граждан быть внимательными и осведомленными о возможных мошеннических схемах, а также не раскрывать свои личные данные и финансовую информацию по телефону.
Ранее МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничеств с помощью приложений ЖКХ.