В МВФ рассказали, как конфликт на Украине влияет на экономику РФ

Директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак по просьбе агентства « РИА Новости » оценила, как вооруженный конфликт на Украине отражается на развитии российской экономики.

«В целом влияние войны на российскую экономику остается существенным, но в то же время более мягким, чем первоначально ожидалось», - отметила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак

Представитель МВФ Джули Козак рассказала, что, безусловно, конфликт отражается на экономике России, но не столь существенно, как это изначально прогнозировали в фонде. Глобальных изменений не произошло, чего предположить в начале проведения спецоперации было невозможно.

В конце июле МВФ опубликует прогноз относительно роста российской экономики. Ранее организация уже несколько раз за 2023 год улучшала свои оценки. В первую очередь предполагается увеличение ВВП. В Банке России также уверены, что в этом году произойдет рост экономики.