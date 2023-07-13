В МВФ рассказали, как конфликт на Украине влияет на экономику РФ
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Директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак по просьбе агентства «РИА Новости» оценила, как вооруженный конфликт на Украине отражается на развитии российской экономики.
«В целом влияние войны на российскую экономику остается существенным, но в то же время более мягким, чем первоначально ожидалось», - отметила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак
Представитель МВФ Джули Козак рассказала, что, безусловно, конфликт отражается на экономике России, но не столь существенно, как это изначально прогнозировали в фонде. Глобальных изменений не произошло, чего предположить в начале проведения спецоперации было невозможно.
В конце июле МВФ опубликует прогноз относительно роста российской экономики. Ранее организация уже несколько раз за 2023 год улучшала свои оценки. В первую очередь предполагается увеличение ВВП. В Банке России также уверены, что в этом году произойдет рост экономики.