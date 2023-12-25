Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу высказал мнение, что способ мобилизации, выбранный Украиной, теперь негативно отражается на ходе СВО для киевского режима, сообщает агентство «РИА Новости» .

Эксперт пояснил, что на Украине мужчин силой отправляли на СВО. В итоге военные не хотят выполнять приказы своего руководства, сдаются в плен или ищут способы избежать попадания в зону спецоперации.

«Появляется все больше признаков того, что украинские военные настроены против Зеленского и игнорируют его приказы, так что он в настоящей беде.», - рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон

Не менее актуальная проблема - большие потери личного состава ВСУ. Есть случаи, когда в зоне СВО были обнаружены беременные женщины, которые входят в состав армии противника. Встречаются и инвалиды. Киевский режим совершает отчаянные попытки, чтобы отправить людей на линию боевого столкновения из-за их нехватки.

Ранее украинское издание сообщало, что в январе будет подписан законопроект. Мужчины призывного возраста, которые покинули Украину, будут обязаны вернуться домой.

На официальном уровне отмечают, что украинцы готовы любым незаконным способом покинуть родину лишь бы не защищать ее: покупают фиктивные справки о смене пола, женятся на женщинах, которые являются маломобильными гражданками или же многодетными мамами.