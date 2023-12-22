В январе украинские депутаты завершат работу над законом о мобилизации мужчин за границей

Украинское издание « Страна.ua » располагает данными, что в январе 2024 года депутаты Верховной рады закончат работу над законопроектом о мобилизации граждан Украины, которые находятся за границей.

Отмечается, что мужчины призывного возраста, которые находятся за пределами Украины, будут получать повестки.

Первый этап работы - это проведение идентификации. Если выяснится, что покинувший страну мужчина годен для участия в СВО, его данные внесут в списки для мобилизации.

Второй этап - отправка повесток. Если гражданин проигнорирует оповещение и не вернется на Родину, то против него будут введены санкции.

«В январе будет представлен законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщил член оборонного комитета Вадим Ивченко», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Редакция украинского издания отмечает, что есть ряд технических сложностей, как провести мобилизацию за границей.

«Как заставить военнообязанных вернуться в Украину для службы в армии», - задает вопрос редакция украинского издания Страна.ua

Советник главы ОП Михаил Подоляк в свою очередь предложил провести консультации с правительствами других стран. Можно предложить лидерам отказывать в льготах и каких-либо привилегиях украинцам призывного возраста, сообщает интернет-мессенджер «Политика Страны». Цель Киева - вернуть мужчин домой для выполнения долга перед Родиной.

«Все-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше, как ни в чем не бывало, строить Украину. Здесь министр совершенно прав», - заявил Подоляк.

О проблемах мобилизации на Украине говорят открыто на официальном уровне. Сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчук рассказал, как один гражданин купил фальшивую справку о смене пола. Антон, который по документам стал Тоней, пытался покинуть страну.