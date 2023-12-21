Антон стал Тоней: Украинец купил справку об изменении пола, чтобы покинуть страну

Представитель Западного регионального управления украинской Госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчук во время пресс-конференции проинформировал, что многие украинцы женятся на женщинах, у которых несколько несовершеннолетних детей или же они являются маломобильными гражданками. Это позволяет мужчинам призывного возраста на законных основаниях покидать территорию Украины. Спикер также рассказал об одном случае, который ему показался забавным, сообщает агентство «РИА Новости» .

«Наблюдаем в последнее время увеличение случаев фиктивных браков с лицами с инвалидностью и с многодетными женщинами, у которых несовершеннолетние дети.», - рассказал Игорь Матвийчук на брифинге, опубликованном в социальной сети.

Спикер рассказал о случае, когда мужчина приобрел ненастоящую медицинскую справку об изменении пола. Гражданин Украины Антон сменил имя на Тоню и оформил необходимые документы в ЗАГСе. Сотрудники Госпогранслужбы выявили обман и не выпустили мужчину призывного возраста.

Игорь Матвийчук сообщил, что за одни сутки за границу выезжает примерно шесть тысяч мужчин призывного возраста. Спикер считает, что потенциальные военные СВО покидают Украину из-за фиктивных браков.

14 декабря президент Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли в ближайшее время проводиться мобилизация на территории России.