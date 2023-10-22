В НАТО опасаются столкновения с Россией и Китаем из-за распределения территорий Арктики

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр высказал мнение, что развитие дружеских отношений между Россией и Китаем может привести к обострению ситуации в Арктике, пишет Bloomberg .

Глава военного комитета НАТО считает, что возможность Китая пользоваться Северным морским путем России, должно вызывать опасения у альянса. Китай заявляет о научных и коммерческих интересах, но не опровергает данные, что может вступить в военный конфликт с НАТО. Роб Бауэр заявил, что на китайских кораблях также присутствуют военные ученые.

Китай и Россия начинают активное сотрудничество в различных направлениях. Так, заключенные договоренности в области энергетики и транспорта увеличили объем поставок российской нефти на территорию Китая.

Роб Бауэр уверен в том, что Россия намерена осваивать территории Арктики. Относительно Китая такой уверенности нет, но подозрений возникает много.

Видением ситуации глава военного комитета НАТО Роб Бауэр поделился во время выступления на конференции «Ассамблея Полярного круга» в Рейкьявике. На мероприятии также присутствовал специальный представитель Китая по делам Арктики Гао Фэн.

«Китай и другие азиатские страны могут играть важную роль в защите, исследованиях, освоении и управлении Арктикой», - заявил специальный представитель Китая по делам Арктики Гао Фэн

Роб Бауэр также рассказал, что помощь, которую США и партнеры отправляют Украине, затрудняет финансирование проектов, которые были запланированы в Арктике. Так, была задержана поставка новых ледоколов. Россия же вкладывает деньги в развитие инфраструктуры на Артике и следит за состоянием своих авиабаз.