В небе над российскими регионами 10 июля взойдет Оленья луна

Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николай Демин пояснил особенность названия полнолуния, известного как Голубая луна, сообщила rostovgazeta.ru. Наблюдать за Оленьей луной россияне смогут вечером 10 июля. Голубая Луна наблюдается каждый месяц.

Эксперт напомнил, что в русском языке есть пословица: «После дождика в четверг». Она означает, что не стоит надеяться на реализацию задуманного или обещанного. В английском языке есть аналогичное выражение, которое дословно переводится: «Однажды при Голубой луне». Так и появилось название — Голубая луна. Ожидать в это время необычной расцветки небесного тела не стоит. Наблюдать за ней россияне смогут 31 мая 2026 года.

По информации эксперта, уже на текущей неделе есть возможность стать свидетелем Оленьей луны. Это одномоментное явление. В период восхождения полнолуния самцы оленей начинают отращивать новые рога. У разных народов есть измененные названия — Луна лосося, меда, голодных духов или сена.

«Формально сразу после достижения полной фазы луна начинает медленно убывать», — рассказал RostovGazeta заведующий астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николай Демин.

По информации издания, наблюдать полнолуние можно при условии ясной погоды. Оно будет наблюдаться особенно низко над горизонтом в Северном полушарии и выше обычного — в Южном. Желательно иметь при себе небольшой телескоп или бинокль.

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