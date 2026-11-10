В Лобне горожане переживают за дикого лебедя, который остался один на озере Киово. По словам очевидцев, у птицы, возможно, повреждено крыло — тогда улететь на зимовку она не сможет. Специалисты объяснили REGIONS, почему организовать спасение пока не получается.

Сообщения о лебеде появились в соцсетях Лобни. Жители замечают птицу между западным берегом озера и восточной сплавиной — участком плавающей растительности. Предположительно, это лебедь-кликун, занесенный в Красную книгу. Горожане просят профильные службы обследовать птицу, безопасно отловить ее и передать в центр реабилитации «Воронье гнездо»: с приходом холодов оставлять лебедя без помощи, по их мнению, опасно.

REGIONS обратился за разъяснениями в пресс-службу национального парка «Лосиный остров». Там ответили, что поймать птицу до появления льда на озере не выйдет, а биостанция парка не может оказать лебедю нужную помощь.

«Пока не встанет лед — его не поймать. На биостанции у нас нет необходимых специалистов для помощи таким птицам», — ответили в пресс-службе.

Еще один запрос редакция направила в Центр помощи птицам «Воронье Гнездо». Специалисты подтвердили: отлов крупной водоплавающей птицы до замерзания водоема — серьезная сложность. Условий для зимовки лебедя у центра нет, но помочь с передачей его в другое учреждение там готовы.

«К сожалению, водоплавующую птицу отловить до становления льда весьма сложно. Поэтому сейчас помочь ему никак не получится. „Воронье гнездо“ к себе в центр лебедя не примет — у нас нет условий для зимовки крупной птицы. Но мы можем переправить его в другие центры. Отловом птиц мы не занимаемся — к этому лучше привлечь сотрудников МЧС — у них есть снаряжение и специально обученные люди», — пояснили в центре.

Ситуацию прокомментировали и в администрации Лобни. Первый заместитель главы Евгений Аптекин согласился с орнитологами: пока лед не встал, поймать лебедя не удастся.

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