«Да разве можно эту боль вылечить»: Диана Гурцкая рассказала, как живет после смерти мужа

ria.ru: Диана Гурцкая призналась, что время не заглушает боль от потери мужа

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

48-летняя народная артистка РФ Диана Гурцкая откровенно рассказала о том, как переживает потерю супруга.

В интервью с РИА Новости певица призналась, что боль от утраты любимого человека не утихает со временем. По ее словам, внешне жизнь вошла в привычную колею, но острота чувства потери сохраняется.

«Да, может быть, и выгляжу как-то иначе, веду соцсети, делаю все, что делала всегда. Но я должна это делать, опять же ради него, ради ребенка. Ради всех: окружения, команды, людей», — сказала Диана.

Гурцкая была замужем на Петром Кучеренко 18 лет — до его смерти. Он умер в 2023-м году на 47-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб: это произошло во время авиаперелета из рабочей поездки на Кубу. В браке Гурцкая родила сына Константина.

Ранее сообщалось, что Диана Гурцкая посвятила песню, написанную Леонидом Агутиным, покойному мужу.

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