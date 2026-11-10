Холоднее еще не было: ученые установили новый температурный рекорд в космосе

Science: на станции «Тяньгун» зафиксировали абсолютный рекорд холода

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Ученые на китайской космической станции «Тяньгун» получили самую низкую температуру, которую когда-либо удавалось создать в лаборатории, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Science. Облако атомов охладили почти до абсолютного нуля — температуры, ниже которой, согласно физике, опуститься невозможно.

Температура составила всего 9,7 триллионных долей градуса выше абсолютного нуля. Это примерно в 280 млрд раз холоднее средней температуры космоса.

Для эксперимента ученые взяли около 20 тыс. атомов рубидия и постепенно охлаждали их. При такой температуре атомы начинают вести себя необычно и почти как одно целое.

Затем их удерживали с помощью лазеров, а после позволили облаку медленно расширяться. Ученые смогли наблюдать за ним около семи секунд.

Поставить рекорд помогли условия на космической станции. На Земле сила тяжести мешает долго удерживать настолько холодные атомы, а в космосе это сделать проще.

Такие эксперименты нужны ученым, чтобы лучше понять, как ведет себя материя при экстремально низких температурах. В будущем это может помочь точнее проверять законы физики и создавать более чувствительные измерительные приборы.

иностранная пресса

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