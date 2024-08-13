В Неделе популяризации активных видов спорта активно участвуют медики Кузбасса

В Неделе популяризации активных видов спорта участвуют медики Кузбасса, которые выбрали один из видов спорта и поделились своими впечатлениями, сообщил sibdepo.ru.

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов на странице в интернет-мессенджере написал, что полетал в аэротрубе. Он отметил, что стиральные машины упростили жизнь современных людей, но ограничили их движения. Теперь нет необходимости пешком ходить на работу. Люди забывают про такой досуг, как пешие и велосипедные прогулки. В итоге начинают меньше двигаться и чаще болеть.

«Будьте активными и здоровыми!» — призвал министр Беглов.

Каждый медик выбрал тот вид спорта, который для него более приемлемый. Кто-то покоряет горы на велосипеде. Некоторые специалисты решили кататься на роликах и прыгать в длину с места. В одной из больниц коллектив совместно провел зарядку.

Министр Беглов напомнил, что движение гарантирует хорошее настроение и является лучшим профилактическим средством при борьбе со стрессом.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест экс-министру спорта Дагестана Магомедову.