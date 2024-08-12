Суд продлил арест экс-министру спорта Дагестана Магомедову

Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 3 октября бывшему министру спорта Дагестана и экс-главе Кизилюрта Магомеду Магомедову, которому вменяют растрату, содействие терроризму и убийства, сообщили РИА Новости в суде.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, адвокаты задержанных отказались от комментариев.

Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере в октябре прошлого года. Позже добавились обвинения по содействию терроризму, незаконному обороту оружия и убийству двух или более лиц, совершенному организованной группой.

Также по делу проходит бывший начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбег Махачев. Он обвиняется только в растрате.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Военторга» Владимир Павлов подал апелляцию на свой арест по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.