В некоторых районах РФ могут вернуть дистанционный формат обучения школьников

Обстановка в Белгородской области вынуждает представителей власти рассмотреть вопрос о возвращении дистанционной формы образования в некоторые регионы, сообщает bel.ru .

Особенно критически складывается ситуация в Краснояружском районе. Руководитель муниципалитета Андрей Миськов обратился с просьбой отправить учеников на дистанционный формат обучения. В районе всего две школы. В каждом учебном заведении есть укрытия, но большое скопление детей в один момент увеличивает риски трагедии.

Вскоре у школьников начнутся осенние каникулы, после которых можно будет рассмотреть вопрос о возобновлении обучения в случае стабильной оперативной обстановки.

Советник губернатора Дмитрий Прокопов и руководитель регионального министерства образования Андрей Милехин положительно отреагировали на предложение. В двух школах обучаются 922 человека. В последнее время обстрелы в данном направлении участились.

«Согласовываем предложение. Хотел бы попросить взять на контроль качество интернета во время дистанционного обучения. Если будут дополнительные вопросы, в рабочем порядке жду обращения», - заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Также сообщалось, что 23 октября состоится заседание правительства Белгородской области. Жители Красной Яруги после сильного обстрела населенного пункта обратились с просьбой разрешить детям не посещать школы. На заседании будут названы номера учебных заведений, которые переведут на дистанционную форму.