В Невинномысске во время движения загорелась маршрутка с людьми

В Невинномысске загорелось маршрутное такси. В момент аварии в транспортном средстве находилось семь человек, сообщает newstracker.ru . Погибших и пострадавших нет.

В четверг, 17 августа, в Невинномысске загорелась маршрутка, которая передвигалась по заданному маршруту с пассажирами. Сначала загорелась передняя часть. Пламя быстро перешло в салон. Очевидцы происшествия успели вызвать пожарных. В социальных сетях опубликовали видео. Видно, что маршрутка остановила движение. С передней части валит клуб черного дыма, пылает огонь.

Согласно предварительной версии причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Такими данными поделились в ГИБДД после первичного осмотра. Следственный комитет начал проверку. В первую очередь проверят, были ли выполнены все требования безопасности.

В момент возгорания в салоне находилось семь человек, которые успели покинуть транспортное средство. На место происшествия прибыли спасатели и пожарные.

За год в Ставропольском крае из-за пожаров погибло пять человек.