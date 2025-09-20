В Николо-Угрешском монастыре почтили память погибших сотрудников ФСИН

В пресс-бюро ФСИН России проинформировали, что представители ГУФСИН России по Московской области приняли участие в мероприятии, приуроченному Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников УИС Российской Федерации.

Церемония памяти прошла на территории Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря. Для родственников погибших и курсантов учебных заведений УИС организовали экскурсию по монастырскому комплексу, в ходе которой ознакомили с архитектурными памятниками и историей обители. Затем участники направились в храм преподобного Пимена Угрешского.

Фото: [ ГУФСИН России по Московской области ]

Была совершена заупокойная лития по сотрудникам ФСИН, после чего состоялся торжественный митинг. В своем выступлении заместитель руководителя ведомства отметил ежедневные проявления героизма сотрудников уголовно-исполнительной системы, включая выполнение задач в зоне специальной военной операции.

«Пусть память о коллегах и их подвигах живет в наших сердцах, добрых делах, дает силу и веру достойно продолжать служение на благо великой России», – сказал заместитель директора ФСИН России Александр Матвеенко.

Настоятель монастыря в своем слове обратился к истории монашеской общины и выделил высокие нравственные качества сотрудников ФСИН, пожелав им помощи в служении Отечеству.

«Память о тех сотрудниках Федеральной службы исполнения наказаний, которые положили жизни свои за Отечество и за наше благое бытие, за мирное небо над нашими головами молитвенно хранится здесь, в нашей обители, Николо-Угрешском монастыре, и эта память никогда не умрет», – отметил епископ Мефодий

Завершилась церемония минутой молчания и торжественным прохождением взвода почетного караула сотрудников ФСИН России.

В памятных мероприятиях приняли участие представители руководства ФСИН и Минюста, ветеранских и общественных объединений, Русской православной церкви, космонавты, родственники погибших, а также представители государственных органов. Среди присутствующих были курсанты, ветераны и действующие сотрудники уголовно-исполнительной системы.

«В настоящее время по всей России установлено более 1 000 мемориальных объектов в честь павших сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также издано более 300 памятных книг, которые призваны хранить для новых поколений историю их пламенного патриотизма и бесстрашия», — сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

Ранее сообщалось, что в Подольске почтили память Героя России Александра Монетова.