В Подольске почтили память Героя России Александра Монетова. В церемонии приняли участие сотрудники правоохранительных органов, общественники, ветераны силовых структур и представители духовенства.

До этого в Подольске открыли мемориальную доску, посвященную Герою РФ Артему Щукину. В церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Оперуполномоченный спецотдела быстрого реагирования УБОП Александр Монетов погиб 24 июня 1995 года в ходе ликвидации одной из террористических групп. Ему посмертно было присвоено звание Героя РФ.

В рамках памятного мероприятия участники возложили цветы к бюсту Героя России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о начале обучения по программе «Герои Подмосковья».