В нижегородской администрации поделились подробностями крушения бомбоубежища

В администрации Нижнего Новгорода рассказали, что попавшее на видео бомбоубежище не является муниципальным объектом города, сообщил newsnn.ru.

По данным телеграм-канала «Мой Нижний Новгород», группа подростков разнесла бомбоубежище. Они снимали все на видео. Ребята ломали все, что попадалось под руку. По информации телеграм-канала, помещение только недавно отремонтировали. Судя по кадрам видео, бомбоубежище оборудовано всем необходимым для экстренной ситуации. Возле его входа стояло около 10 подростков. Предположительно, некоторые так и остались у двери.

В городской администрации NewsNN сообщили, что бомбоубежище, которое попало на видео, принадлежит сторонней организации. Город не имеет к нему отношения. В мэрии также опровергли информацию, что оно находится в Сормовском районе.

По данным издания, в скором времени в городе намерены отремонтировать бункер на улице Рыбакова. На реализацию проекта понадобится около 15 млн руб. Специалисты должны заменить системы вентиляции, отопления и электроснабжения.

Ранее жители Казани рассказали, что причина отсутствия бомбоубежищ в одном из жилых комплексов связана с расположением в подвальных помещениях саун и магазинов.