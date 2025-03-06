Подвалы передали под сауны и склады: казанцы остались без бомбоубежища
Inkazan: казанцам советуют использовать подземную парковку как бомбоубежище
Фото: [Медиасток.рф]
Управляющая компания «Всегда рядом» предложила жителям ЖК «Солнечный город» использовать подземную парковку в качестве бомбоубежища, сообщил inkazan.ru читатель Сергей.
Читатель высказал мнение, что подземная парковка не подходит для скопления большого количества людей в случае экстренной ситуации. По его словам, на ее территории нет скамеек.
«На подземной парковке температура воздуха — как на улице…», — отметил читатель Inkazan.
Мужчина сообщил, что попросил представителей УК прокомментировать их предложение. По его словам, в жилом здании невозможно выделить подходящее пространство для бомбоубежища. В рамках заключенных соглашений с бизнесменами подвалы были переданы под сауны, склады и другие объекты. Издание направило запрос в пресс-службу «Ак Барс Дом», которой принадлежит УК.
В настоящее время ответ не пришел. Согласно данным «2Гис», по указанному читателем адресу расположен 16-этажный дом 2011 года постройки. В нем находится театральная студия, типография, парикмахерская, студия красоты и опорный пункт полиции. Всего на цокольном этаже расположено 11 организаций.
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