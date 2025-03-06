Подвалы передали под сауны и склады: казанцы остались без бомбоубежища

Читатель высказал мнение, что подземная парковка не подходит для скопления большого количества людей в случае экстренной ситуации. По его словам, на ее территории нет скамеек.

«На подземной парковке температура воздуха — как на улице…», — отметил читатель Inkazan.

Мужчина сообщил, что попросил представителей УК прокомментировать их предложение. По его словам, в жилом здании невозможно выделить подходящее пространство для бомбоубежища. В рамках заключенных соглашений с бизнесменами подвалы были переданы под сауны, склады и другие объекты. Издание направило запрос в пресс-службу «Ак Барс Дом», которой принадлежит УК.

В настоящее время ответ не пришел. Согласно данным «2Гис», по указанному читателем адресу расположен 16-этажный дом 2011 года постройки. В нем находится театральная студия, типография, парикмахерская, студия красоты и опорный пункт полиции. Всего на цокольном этаже расположено 11 организаций.

Ранее сообщалось, что в российских регионах сработали учебные сигналы тревоги.