В Нижегородской области 10 человек в больнице: как избежать отравлений в сезон грибов

В Нижегородской области десять человек обратились в медицинское учреждение в связи с отравлением грибами, которые они сами и собрали, сообщает newsnn.ru .

В больницу обратилось семеро взрослых и трое детей. Летальных исходов нет. Их состояние удовлетворительное. Известно, что жители собирали грибы, а потом употребляли их в пищу.

Спрос на грибы неудивителен. В Нижегородской области прошли затяжные дожди. Теперь много грибов, размеры которых в этом году шокируют жителей. Люди делают фото и публикуют в социальных сетях. Есть и другая «сторона медали». Из-за обильных дождей много грибов порченных, сгнивших или червивых. Люди отмечают, что из 30 штук можно выбрать только несколько, которые подойдут для приготовления.

В региональном Роспотребнадзоре призывают быть бдительными при употреблении в пищу грибов, которые были собраны самостоятельно людьми. В организме детей до 14 лет не вырабатываются ферменты, способные переваривать грибы. Поэтому этой категории населения овощи из рациона лучше исключить. Собирать грибы важно в известных местах и только при условии, еслди человек хорошо различает различные виды.