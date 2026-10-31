Станислав Черчесов уйдет из «Ахмата»

«Чемпионат»: Станислав Черчесов покинет «Ахмат»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Ахмат»]

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов покинет свой пост, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Руководство клуба и опытный специалист пришли к соглашению, что ему лучше уйти из команды.

В 13-м туре РПЛ грозненский клуб потерпел поражение в гостях от московского «Динамо» (0:2). «Ахмат» набрал в чемпионате лишь 11 очков и занимает 14-е место, в зоне стыковых матчей. В 13 матчах команда сумела одержать лишь две победы.

63-летний Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе прошлого года и быстро поправил дела в команде после ужасного старта. Теперь старт грозненцам не задался уже под руководством самого Черчесова.

Ранее специалист возглавлял «Спартак», «Жежчужину», «Амкар», «Динамо», австрийский «Ваккер», польскую «Легию», венгерский «Ференцварош», а также сборные России и Казахстана.

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