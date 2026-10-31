Депутат Говырин перечислил законы и нормы, вступающие в силу 1 ноября

С 1 ноября в Российской Федерации вступает в силу ряд новых нормативных требований в сфере торговли и пенсионного обеспечения. О ключевых изменениях законодательства в интервью Газете.Ru рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Алексей Говырин. Новшества затрагивают прослеживаемость молочной продукции и растительных масел, обновление ГОСТа для растворимого кофе, а также автоматическое удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста.

В торговой отрасли углубляется система цифровой маркировки и контроля качества товаров. Для молочной продукции со сроком годности более 40 суток вводится обязательное указание номера производственной партии, связывающее упаковку с конкретным выпуском на всем пути до прилавка (для продукции со сроком хранения до 40 дней норма заработает с 1 марта 2027 года). Маркировка растительных масел переходит на поэкземплярный учет. Кроме того, вводится в действие обновленный ГОСТ для растворимых кофейных напитков, сменивший стандарт 1992 года, и расширяется перечень платежей, вносимых в государственную информационную систему.

В социальной сфере ключевые корректировки касаются автоматического перерасчета пенсий. Для пенсионеров, достигших 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается в два раза — с 9 584 до 19 169 рублей, к которой дополнительно назначается надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля (без необходимости оформления ухаживающего лица). Аналогичное 100-процентное увеличение фиксированной выплаты предусмотрено для инвалидов I группы. При совпадении обоих оснований увеличение начисляется один раз.

Парламентарий также уточнил график графиков выплат: пенсионерам, получающим средства через банки 4 ноября, пенсия за ноябрь поступит досрочно — 3 ноября. Помощь в виде планового перерасчета профессиональных доплат ожидает бывших членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности, ушедших с профильной работы и подтвердивших специальный выслужной стаж.