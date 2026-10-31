Угроза теракта: Посольство США предупредило о рисках в районе «Царицыно»

Федеральная служба безопасности Российской Федерации получила от американской стороны по официальным партнерским каналам оперативную информацию о возможной подготовке террористического акта на территории Москвы. В спецслужбе подтвердили получение сведений и заявили о проведении комплекса необходимых оперативно-разыскных мероприятий. Публикации сообщений спецслужб предшествовало экстренное предупреждение, выложенное на официальном ресурсе дипломатического представительства США в РФ относительно потенциальных угроз в столичном регионе. Об этом информирует агентство РИА Новости .

Предупреждение американской дипмиссии содержало указание на риски возникновения происшествий с массовыми жертвами 31 октября 2026 года в районе парка и музея-заповедника «Царицыно». В связи с этим посольство рекомендовало гражданам США избегать посещения данной локации и прилегающих территорий, не приближаться к местам массового скопления людей, контролировать обстановку и иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и средства связи.

Российские правоохранительные структуры и экстренные службы оперативно отреагировали на полученные данные. По информации очевидцев и СМИ, музейно-парковый комплекс «Царицыно» был закрыт для посещения по техническим причинам, а на его территории и в прилегающих зонах развернуты мероприятия по обеспечению общественной безопасности.