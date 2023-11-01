В Нижегородской области нашли сбежавшую 15-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве

В Нижегородской области нашли 15-летнюю девушку, которая в конце октября сбежала из дома. Ранее предполагалось, что она ушла из дома из-за любви к своему парню. Согласно новой версии, подросток может быть замешан в убийстве пенсионерки, сообщает newsnn.ru .

Девушка пропала 27 октября. Ее мама рассказала, что дочь ушла из дома и не вернулась. Женщина передала сотрудникам правоохранительных органов данные о том, в чем была одета девушка. Особая примета - пирсинг в носу.

Женщина рассказала, что дочь встречается с 20-летним парнем, у которого есть наркотическая зависимость. Годом ранее влюбленные уже сбегали вместе. Мама предположила, что и в это раз девушка решила убежать с возлюбленным.

Сотрудники правоохранительных органов нашли парня с девушкой в Сергаче. Камеры видеонаблюдения помогли в поисках. Влюбленная пара появилась в магазине одежды. Несмотря на то, что молодые люди всячески пытались скрыть внешность капюшонами и широкой одеждой, удалось распознать их лица.

Источник NewsNN рассказал, что влюбленные люди подозреваются в убийстве пенсионерки. Это и стало поводом их побега, а не романтический бунт, как предполагали ранее. Официальных подробностей пока нет. Ведется следствие.