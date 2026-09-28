Осенняя оздоровительная кампания затронет более 60 юных жителей Подмосковья

В рамках реализации мер социальной поддержки Министерство социального развития Московской области продолжает работу по обеспечению оздоровительным отдыхом детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей одиноких родителей, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в период осенних каникул 40 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат бесплатные путевки в детский оздоровительный центр «28 Панфиловцев» Волоколамского округа. Кроме того, еще 17 школьников, в том числе дети участников СВО, поправят свое здоровье в подмосковном оздоровительном комплексе «Литвиново» Наро-Фоминского округа.

Для оформления бесплатной путевки в санаторно-курортные организации родителям или законным представителям необходимо подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги» либо обратиться в МФЦ. Также обязательным условием является наличие медицинской справки формы № 079/у, которую выдает педиатр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.