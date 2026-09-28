В Подмосковье на личном приеме рассмотрели более 30 обращений жителей вопросам ЖКХ

В приемной Правительства Московской области состоялся ежемесячный личный прием граждан, в рамках которого жители из разных округов обратились к руководящему составу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области с вопросами, касающимися капитального ремонта, работы строительного контроля и качества коммунальных услуг.

«В первую очередь в работе с сигналами от жителей важна синхронизация работы регионального блока, муниципалитетов и управляющих организаций. Такой трехсторонний контроль, во-первых, понятен гражданам, во-вторых, позволяет системно снимать напряженные точки. Каждый вопрос стремимся решать еще до приема. Для этого наши специалисты подведомственных организаций проводят выезды на место и лично взаимодействуют с жителями», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Заявитель из Солнечногорска обратился по вопросу улучшения качества водоснабжения в деревне Кривцово. Ресурсоснабжающей организации было дано поручение подготовить и подать пакет документов для рассмотрения возможности мероприятия по реконструкции ВЗУ в деревне Кривцово на заседании межведомственной рабочей группы. Кроме того, РСО поручено провести обследование ВЗУ и определить кратковременные меры по улучшению качества водоснабжения.

Жительница Красногорска подняла вопрос капитального ремонта МКД по улице Карбышева и попросила провести замену внутридомовых инженерных систем. По итогам рассмотрения обращения администрации и управляющей компании поручено оказать содействие в проведении общего собрания собственников по переносу работ по ВИС на более ранний срок. Эти и другие поступившие вопросы зафиксированы и взяты министерством на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.