КПП «Ягодин» на границе с Польшей попал под удар дрона

Украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей подвергся удару БПЛА

Политика

Украинский контрольно-пропускной пункт «Ягодин» на границе с Польшей подвергся удару беспилотника. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным издания, ударной волной повреждены помещения КПП на въезде в терминал. Информацию подтвердила Волынская областная военная администрация. О возможных пострадавших и масштабах разрушений пока не сообщается.

«Ягодин» — один из ключевых пунктов пропуска на украинско-польской границе, через который идет значительная часть грузового и пассажирского трафика. Его повреждение может осложнить логистику на западном направлении.

Ранее эксперт нашел мотив для свержения Зеленского.

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