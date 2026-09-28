Украинский контрольно-пропускной пункт «Ягодин» на границе с Польшей подвергся удару беспилотника. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным издания, ударной волной повреждены помещения КПП на въезде в терминал. Информацию подтвердила Волынская областная военная администрация. О возможных пострадавших и масштабах разрушений пока не сообщается.

«Ягодин» — один из ключевых пунктов пропуска на украинско-польской границе, через который идет значительная часть грузового и пассажирского трафика. Его повреждение может осложнить логистику на западном направлении.

Ранее эксперт нашел мотив для свержения Зеленского.