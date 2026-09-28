Жителям Подмосковья стала доступна онлайн-оплата ЖКУ на региональном портале госуслуг

Жители Подмосковья получили новый цифровой инструмент для расчетов за жилищно-коммунальные услуги, теперь оплатить счета можно через региональный портал государственных услуг. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Единый электронный платежный документ формируется автоматически в личном кабинете пользователя на РПГУ, для оплаты не требуется скачивать или распечатывать квитанции. Процесс занимает несколько кликов, все платежи сохраняются в истории, что позволяет восстановить данные о расходах за любой период. ЕПД формируется на основании сведений, содержащихся в базе Росреестра.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.