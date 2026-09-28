В Красногорске восстанавливают энергоснабжение ЖК «Новая Рига»

В жилом комплексе «Новая Рига» в подмосковном Красногорске продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В понедельник 28 сентября из-за аварии на кабельной линии ПАО «Россети Московский регион» без света остались объекты на улице Романовской. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, для запуска электроснабжения микрорайона подключены передвижные электростанции.

Начальник территориального отдела Ильинское Руслан Сухов пояснил, что все аварийные службы находятся на месте, по территории ЖК расставлены передвижные генераторы. В первую очередь специалисты подключили ресурсоснабжающие объекты — водозаборную установку и котельную, а также социальные учреждения. Параллельно ведутся работы по устранению причины отключения и восстановлению штатного электроснабжения.

ПАО «Водоканал» подогнал в жилой комплекс автоцистерну с питьевой водой, которая установлена возле детского сада между домами 7 и 11 по улице Романовской. Администрация муниципалитета держит ситуацию на контроле. Обратиться по всем вопросам можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу Красногорска по телефону 8 (498) 698-50-06.