УК Подмосковья получили штрафы на сумму более 10 млн рублей за нарушения в сфере ЖКХ

Управляющие компании Подмосковья получили штрафы в размере более 10,2 млн рублей за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Руководство ведомства на очередном еженедельном заседании провело разбор 85 материалов об административных правонарушениях в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Разбирательства затронули коммунальные службы, осуществляющие деятельность на территориях 28 округов Подмосковья. Основаниями для привлечения к административной ответственности послужили осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований, осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований и не только.

Заседание завершилось вынесением решения по 80 административным делам. По каждому материалу проведен подробный анализ представленной доказательной базы.

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