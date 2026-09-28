В Лыткарине проведут ремонт 25 подъездов по губернаторской программе «Мой подъезд»

На территории городского округа Лыткарино продолжается реализация масштабной губернаторской программы «Мой подъезд», до конца 2026 года в муниципалитете запланирован ремонт 25 подъездов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На данный момент полностью завершен ремонт в 16 подъездах, еще в девяти объектах работы находятся в стадии реализации. В рамках программы предусмотрен комплексный подход к обновлению подъездов. Специалисты выполняют обновление входных групп, ремонт полов с восстановлением плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замену почтовых ящиков и осветительных приборов, а также ремонт или замену оконных блоков.

График выполнения работ на всех этапах реализуется под надзором профильных специалистов министерства. Программа «Мой подъезд» активно реализуется во всем Подмосковье. Всего в Московской области в этом году запланирован ремонт 3 095 подъездов. На сегодняшний день работы завершены в 1291 подъездах, еще в 1,2 тыс. ремонт продолжается.

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