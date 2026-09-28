Ученые нашли способ победить голод и климатический кризис

ФАО: восстановление лесов поможет справиться с голодом и потеплением

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Восстановление лесов может стать ключом к решению сразу нескольких глобальных проблем — от голода до изменения климата. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в докладе «Состояние лесов мира — 2026».

Сегодня леса покрывают 4,14 млрд. гектаров — почти треть суши. Они удерживают 714 гигатонн углерода и дают приют 80% наземных видов. Но с 1990 года мир потерял 489 млн. гектаров. Правда, темпы вырубки снижаются: если в 1990–2000 годах ежегодно исчезало 17,6 млн. гектаров, то в 2015–2025 годах — 10,9 млн. Пожары ежегодно проходят по 127 млн. гектаров, а еще не менее 50 млн. страдают от вредителей, болезней и погодных крайностей.

Бездействие обойдется дорого — до $6,3 триллиона в год. А вот восстановление более миллиарда гектаров деградированных земель может приносить до $1,8 триллиона ежегодно. Вложения в $2,6 триллиона за 15 лет дадут социальную отдачу в восемь раз больше затрат, а в хороших условиях каждый доллар вернется тридцатикратно. Уже 91 страна и регион, где растет 69% мировых лесов, обещали восстановить более 190 млн. гектаров. Среди примеров — «Великая зеленая стена» в Африке, китайская программа «Три Севера» и Трехсторонний пакт по Атлантическому лесу. Но пока выполнено лишь 23% заявленного. ФАО отмечает: страны отчитываются в основном о площадях, а социальные и экологические результаты почти не измеряют.

В докладе названы четыре ключевых направления: права коренных народов и местных общин, планирование на уровне ландшафта, долгосрочные инвестиции и согласованная работа властей с законодательством.

Ранее стало известно, что жизнь у лесных зон снизила прием антидепрессантов на 10%.

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