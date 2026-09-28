Более 120 тыс. обучающихся Подмосковья присоединились к мероприятиям ко Дню воспитателя

Более 125 тыс. обучающихся Московской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников советники директоров по воспитанию в учреждениях СПО провели для студентов проектное занятие «Детский сад глазами специалиста», в рамках которого обучающиеся представили, какой может быть идеальная дошкольная образовательная организация будущего, и презентовали собственные проекты.

В рамках творческой мастерской «Сказки своими руками» наставники вместе со студентами отправились в школы, где с учениками старших классов адаптировали сказки для дошкольников. Обучающиеся создали небольшие сценарии, которые легко воплотить с детьми. На практикуме «В помощь воспитателю» будущие специалисты сферы дошкольного образования разработали планы игр на неделю.

Особое значение праздник имеет в 2026 году, объявленном Министерством просвещения Российской Федерации Годом дошкольного образования. Отметим, что Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром | РДЦ при поддержке Министерства просвещения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.